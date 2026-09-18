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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Food & Beverage a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Food & Beverage a Eurozona
Viene venduto parecchio il settore Alimentare europeo, che continua la seduta a 462,62 punti.
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