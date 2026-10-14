Forte interesse per SSE

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Rialzo marcato per il distributore inglese di elettricità e gas , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la sessione in utile dell'1,49% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di SSE favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 25,14 sterline con stop loss fissato a quota 23,88 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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