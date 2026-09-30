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Londra: positiva la giornata per SSE

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per SSE
Avanza il distributore inglese di elettricità e gas, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.
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