Francoforte: andamento rialzista per Basf
(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimica, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il grafico attuale del leader mondiale nel settore chimico evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 51,8 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 52,95. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 51,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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