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Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief
Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.
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