Evonik, dopo il rifiuto BASF potrebbe presentare un'offerta più elevata

(Teleborsa) - BASF
potrebbe presentare un'offerta più elevata per Evonik
qualora venissero avviate trattative con il produttore di specialità chimiche. Lo hanno riferito a Reuters fonti vicine all'azienda.
Le fonti hanno inoltre aggiunto che un comitato del consiglio di sorveglianza di BASF si riunirà venerdì per discutere della questione Evonik.
A settembre, Evonik aveva reso noto di aver ricevuto da BASF una manifestazione di interesse non vincolante relativa a un'offerta pubblica di acquisto volontaria sull'intero capitale azionario, precisando tuttavia che non erano in corso trattative. Fonti vicine alle trattative hanno successivamente riferito che Evonik aveva respinto
l'offerta – valutata 22,15 euro per azione – ritenendola troppo bassa.(Foto: © Piotr Trojanowski/123RF)