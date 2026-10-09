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Evonik, dopo il rifiuto BASF potrebbe presentare un'offerta più elevata

Finanza
Evonik, dopo il rifiuto BASF potrebbe presentare un'offerta più elevata
(Teleborsa) - BASF potrebbe presentare un'offerta più elevata per Evonik qualora venissero avviate trattative con il produttore di specialità chimiche. Lo hanno riferito a Reuters fonti vicine all'azienda.

Le fonti hanno inoltre aggiunto che un comitato del consiglio di sorveglianza di BASF si riunirà venerdì per discutere della questione Evonik.

A settembre, Evonik aveva reso noto di aver ricevuto da BASF una manifestazione di interesse non vincolante relativa a un'offerta pubblica di acquisto volontaria sull'intero capitale azionario, precisando tuttavia che non erano in corso trattative. Fonti vicine alle trattative hanno successivamente riferito che Evonik aveva respinto l'offerta – valutata 22,15 euro per azione – ritenendola troppo bassa.

(Foto: © Piotr Trojanowski/123RF)
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