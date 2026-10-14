Lagarde (BCE), al momento nessun segnale di effetti indiretti dell'inflazione sull'economia

"Ma dobbiamo essere estremamente attenti"

(Teleborsa) - L'inflazione elevata nell'eurozona, trainata dagli alti prezzi dell'energia, non si è ancora ripercossa sull'economia nel suo complesso.



E' quanto ha osservato la presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo a un evento della CNN a Bangkok, dove sta partecipando all'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale. I funzionari stanno valutando "quanti effetti indiretti si stanno propagando nell'economia e come possiamo prevedere al meglio se si manifesteranno effetti di secondo livello".



"Al momento non ne vediamo traccia, ma dobbiamo essere estremamente attenti affinché piccoli segnali, indicatori di tali effetti secondari, diventino visibili".



Alla domanda sulla possibilità di un aumento dei tassi, Lagarde ha ribadito il consueto approccio della BCE, sottolineando che è "ben posizionata" e sta adottando una "risposta ponderata".



"La nostra politica monetaria dipende dai dati e viene determinata riunione per riunione", ha affermato. "Esamineremo con molta attenzione tutti i dati che ci verranno forniti. Ci concentreremo sul 2% a medio termine, che, tra l'altro, al momento rimane un'opzione plausibile". La BCE "presterà estrema attenzione" a tale obiettivo di inflazione.



Secondo Lagarde, la stima fatta dal Fondo Monetario che indica una crescita dell'Eurozona dell'1,1% quest'anno "non è brillante ma non è niente male".



"Soluzione in Francia è nelle politiche fiscali"

Riguardo poi l'ipotesi di un utilizzo del programma Transmission Protection Instrument (TPI), il cosiddetto scudo anti-spread introdotto dalla BCE nel 2022, come risposta alla delicata situazione finanziaria francese, Lagarde, che è stata a sua volta ministro delle finanze a Parigi, non si è sbilanciata sulla possibilità di un intervento della banca centrale.



"La soluzione principale e prioritaria risiede in Francia e riguarda le politiche fiscali", ha affermato. "Questo vale non solo per la Francia, ma per molte economie avanzate, ma certamente anche per la Francia."



Conferma che non correrà per le elezioni in Francia

"Sono un banchiere centrale e non uscirò dal mio binario finché sarò un banchiere centrale". Ha ribattuto così la numero uno della BCE a chi le chiedeva se la sua risposta fosse da banchiere centrale o da politico dopo aver confermato che non parteciperà alla corsa per le presidenziali francesi del 2027.

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