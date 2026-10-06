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BoE, Mann: l’inflazione elevata si è radicata nell’economia britannica

La policymaker teme un ritorno dell’inflazione al 4% a cavallo dell’anno, con possibili effetti sulle trattative salariali

Finanza
BoE, Mann: l’inflazione elevata si è radicata nell’economia britannica
(Teleborsa) - L'inflazione britannica, ancora sopra l’obiettivo del 2% della Bank of England (BoE), sembra essersi ormai radicata nell’economia del Paese. È l’allarme lanciato da Catherine Mann, membro del Monetary Policy Committee della banca centrale, durante una conferenza organizzata da TS Lombard.

Rischio salari. Mann favorevole a tassi più alti
Mann ha sottolineato in particolare il rischio che l’inflazione possa raggiungere il 4% tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, proprio nel periodo in cui aziende e lavoratori definiscono più frequentemente gli aumenti salariali.

Secondo la policymaker, questo potrebbe contribuire a rendere ancora più persistenti le pressioni sui prezzi.

Dal mese di luglio Mann fa parte della minoranza del MPC che ha votato a favore di un aumento di 25 punti base dei tassi di interesse, al 4%. La sua posizione riflette quindi una maggiore preoccupazione per la persistenza dell’inflazione rispetto alla maggioranza del comitato.
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