Lagarde, rialzo tassi per fattori globali, per ora no segnali shock inflazione energia in altri settori

Il confronto con l'Eurogruppo

(Teleborsa) - "I rendimenti a lungo termine più elevati stanno determinando un inasprimento delle condizioni di finanziamento; ciò peserà sulla crescita e attenuerà gli effetti inflazionistici dello shock energetico".



E' quanto ha osservato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel confronto con i ministri delle Finanze dell'Eurogruppo, sottolineando come il rialzo dei rendimenti a lungo termine stia incidendo sull'economia dell'area euro e aggiungendo che "i prezzi dell'energia stanno aumentando, ma non vi sono ancora segnali di un'estensione delle pressioni inflazionistiche ad altri settori".



"Aumento dei rendimenti spinto da fattori globali"

Interpellata poi sull'andamento degli spread, Lagarde ha ribadito la linea dell'istituto centrale: la Bce "Non commenta la situazione dei singoli Paesi, vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e dispone di strumenti per contrastare dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate che minaccino la regolare trasmissione della politica monetaria, nel rispetto di chiari criteri di ammissibilità".



Quanto alle cause dell'aumento dei tassi a lungo termine registrato nell'Eurozona nel corso dell'anno, la presidente della Bce ha spiegato che il fenomeno è riconducibile principalmente a "fattori globali". Tra questi spiccano l'incremento delle emissioni obbligazionarie a livello mondiale e lo shock inflazionistico seguito al conflitto in Medio Oriente, indicati come i principali elementi alla base delle recenti pressioni sui rendimenti.

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