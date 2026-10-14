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Londra: calo per Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Admiral Group
Sottotono la società assicurativa, che passa di mano con un calo del 2,93%.
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