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Londra: in calo BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo BT Group
Sottotono il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che passa di mano con un calo del 2,46%.
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