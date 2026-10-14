Lottomatica, acquistate azioni proprie per quasi 8,77 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tramite la controllata GBO, un totale di 354.791 azioni ordinarie nel periodo dal 5 al 9 ottobre 2026, a un prezzo medio ponderato di 24,7142 euro per azione, per un controvalore complessivo di 8.768.366,63 euro.



Dall'avvio del programma, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi ha acquistato complessivamente 5.755.140 azioni, pari al 2,287% del capitale ordinario. Considerando le azioni già in portafoglio, al 9 ottobre detiene complessivamente 20.958.379 azioni proprie, pari all'8,329% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 2.426.837 indirettamente tramite GBO.













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