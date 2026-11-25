Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 16,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tramite la controllata GBO, nel periodo dal 16 al 20 novembre 2026, complessivamente 638.453 azioni ordinarie. Le azioni equivalgono allo 0,254% di quelle in circolazione e sono state acquistate al prezzo medio ponderato di 26,2722 euro, per un controvalore complessivo di 16.773.535,29 euro.



Le operazioni rientrano nel programma avviato il 6 maggio 2026.



L'operatore italiano dei giochi ha reso noto di aver acquistato, dall'avvio del piano, 7.456.662 azioni, pari al 2,963% del capitale ordinario in circolazione. Al 20 novembre la società detiene complessivamente 22.659.901 azioni proprie, pari al 9,005% delle azioni ordinarie in circolazione.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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