Lottomatica Group, acquistate 203.000 azioni proprie nell'ultima settimana di ottobre

(Teleborsa) - Lottomatica Group ha reso noto di aver acquistato, tramite la controllata GBO, nel periodo dal 26 al 30 ottobre 2026, complessivamente 203.000 azioni ordinarie, pari allo 0,081% delle azioni in circolazione, al prezzo medio ponderato di 24,9796 euro per azione, per un controvalore complessivo di 5.070.861,10 euro.



Le operazioni, eseguite tramite Goldman Sachs International, rientrano nel programma avviato il 6 maggio 2026, su autorizzazione dell'Assemblea del 20 aprile 2026.



Dall'avvio del programma sono state acquistate 6.501.683 azioni (2,584%). Al 30 ottobre la società detiene complessivamente 21.704.922 azioni proprie, pari all'8,626% delle azioni ordinarie in circolazione.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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