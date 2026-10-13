Goldman Sachs, la trimestrale batte il consensus e il titolo corre nel pre-market

A trainare è forte della crescita di Global Banking & Markets +32%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha chiuso il terzo trimestre 2026 con risultati migliori delle attese. In particolare, ha riportato ricavi netti pari a 18,68 miliardi di dollari, in progresso del 23% annuo, trainati principalmente da ricavi netti "significativamente più elevati" registrati nella divisione Global Banking & Markets (+32%).



L'utile netto è stato di 5,29 miliardi di dollari. L'utile per azione si è attestato a 17,01 dollari, rispetto ai 12,25 dollari del terzo trimestre del 2025 e ai 20,98 dollari del secondo trimestre del 2026.



Il ROE annualizzato è stato pari al 18,7% mentre il book value per azione è aumentato dell'1,4%.



In scia ai conti, il titolo Goldman Sachs guadagna circa il 3,6% nel pre-market di Wall Street.







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