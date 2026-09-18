Moncler debole in Borsa con analisti che abbassano target price
(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per Moncler, azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, che soffre anche alcuni tagli ai target price da parte delle banche d'affari. In particolare, HSBC lo ha abbassato a 59 euro da 60 euro (raccomandazione Buy confermata), Morgan Stanley a 50 euro da 57 euro (Equal-weight confermato), Exane BNP Paribas a 62 euro da 68 euro (Outperform confermato).
Moncler mostra prezzi allineati a 43,75 euro, per una discesa dello 0,55%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 43,39 e successiva a quota 43,02. Resistenza a 44,32.
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