Philogen debole in Borsa nonostante aumento target price da Goldman Sachs
(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per Philogen, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, nonostante Goldman Sachs abbia incrementato il target price a 21 euro per azione dai precedenti 19 euro (raccomandazione Neutral confermata).
Philogen mostra prezzi allineati a 22,15 euro, per una discesa dello 0,67%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 21,93 e successiva a quota 21,72. Resistenza a 22,58.
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