Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,11%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.780,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.688,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.657,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)