Milano 11:41
49.664 -0,18%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,11%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.780,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.688,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.657,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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