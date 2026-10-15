Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Piccolo passo in avanti per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un misero +0,39%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 96,31. Rischio di eventuale correzione fino al target 92,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 100,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)