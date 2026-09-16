Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 3,49%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 108,28, mentre il primo supporto è stimato a 99,87. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 116,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)