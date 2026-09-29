Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,95%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del greggio WTI suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 95,44 e supporto visto a quota 90,58. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 100,29.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)