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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Seduta vivace per il Light Sweet Crude Oil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,95%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del greggio WTI suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 95,44 e supporto visto a quota 90,58. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 100,29.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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