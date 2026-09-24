Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 3,06%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 98,96. Primo supporto visto a 88,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 83,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)