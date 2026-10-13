Milano 9:39
50.184 +0,30%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:39
10.756 +0,93%
25.327 +0,20%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Grande giornata per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un rialzo dell'1,98%.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 95,06, mentre il primo supporto è stimato a 90,31. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 99,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```