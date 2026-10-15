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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,79%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.767,23 punti
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Finanza
15 ottobre 2026 - 03.38
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