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Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,05%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.813,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,05%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,05%, a quota 3.813,79 in apertura.
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