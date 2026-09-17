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/ Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.891,6 punti
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Finanza
17 settembre 2026 - 03.38
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Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,16%, a quota 3.891,6 in apertura.
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