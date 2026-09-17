Milano 16-set
51.969 0,00%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 16-set
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Francoforte 16-set
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Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.891,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,16%, a quota 3.891,6 in apertura.
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