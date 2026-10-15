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Francia, Prezzi consumo (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Francia, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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