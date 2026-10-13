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Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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