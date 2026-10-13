Milano
9:43
50.222
+0,37%
Nasdaq
12-ott
30.665
0,00%
Dow Jones
12-ott
51.851
+0,38%
Londra
9:43
10.751
+0,89%
Francoforte
9:43
25.354
+0,30%
Martedì 13 Ottobre 2026, ore 10.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 ottobre 2026 - 08.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Italia, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Prezzi consumo Francia (MoM) in settembre
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre
Argomenti trattati
Prezzi
(234)
Altre notizie
Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Germania, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Italia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Francia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto