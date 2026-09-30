Milano 16:03
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Nasdaq 16:03
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Dow Jones 16:03
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Londra 16:03
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Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre

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Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,5%).
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