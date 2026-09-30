Milano
16:03
51.415
-0,75%
Nasdaq
16:03
30.591
+0,83%
Dow Jones
16:03
51.382
+0,06%
Londra
16:03
10.619
-0,17%
Francoforte
16:03
25.265
-0,53%
Mercoledì 30 Settembre 2026, ore 16.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Germania, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 settembre 2026 - 14.05
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Germania,
Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) +0,6%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,5%).
Condividi
Leggi anche
Germania, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Prezzi consumo Germania (MoM) in agosto
Italia, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Prezzi consumo Francia (MoM) in settembre
Argomenti trattati
Prezzi
(283)
Altre notizie
Germania, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Prezzi consumo USA (MoM) in agosto
Italia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Prezzi consumo Italia (MoM) in agosto
Francia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto