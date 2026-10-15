Milano 11:54
49.592 -0,33%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:54
10.780 +0,52%
Francoforte 11:54
25.205 -0,37%

Francoforte: senza freni flatexDEGIRO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni flatexDEGIRO
Ottima performance per il broker online, che scambia in rialzo del 4,54%.
Condividi
```