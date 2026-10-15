Governo Meloni, attuazione provvedimenti legislativi al top da inizio legislatura

Decreti-legge all'82%; decreti attuativi oltre il 70%

(Teleborsa) - L'attuazione dei provvedimenti legislativi adottati durante il Governo Meloni raggiungono i livelli più alti dall’inizio della legislatura: l’auto-applicatività dei decreti-legge si attesta all'82% ed il tasso di adozione dei decreti attuativi al 70,2%. Le risorse complessivamente rese disponibili dall’azione del Governo ammontano a 412,81 miliardi di euro.

Decreti-legge sempre più auto-applicativi Nel trimestre, l’82% dei decreti-legge non prevede il rinvio a decreti attuativi. Si tratta del valore più alto dall’inizio della legislatura e conferma l’efficacia del D.P.C.M. del 30 ottobre 2024 e della successiva circolare applicativa emanati dal Governo Meloni proprio per limitare il ricorso ai provvedimenti attuativi.



Tasso di adozione supera il 70%

Al 30 settembre 2026, il tasso complessivo di adozione dei provvedimenti attuativi, inclusi quelli ereditati dai Governi precedenti, ha raggiunto il 70,2%, al top da inizio legislatura. Ma appare ancora maggiore quello dei decreti attuativi collegati a risorse pari o superiori a 10 milioni che supera il 78%.



Lo stock complessivo dei provvedimenti da adottare è di 548 unità, in linea con il trimestre precedente, nonostante l’elevato numero di atti legislativi entrati in vigore nel periodo.



Disponibile il 99,3% delle risorse stanziate dal Governo Meloni

Dei 405,97 miliardi di euro previsti per gli anni 2022-2026, 359,65 miliardi sono risultati subito utilizzabili grazie a norme direttamente applicabili. Altri 43,55 miliardi sono stati liberati con l’adozione dei relativi decreti attuativi. In totale sono quindi disponibili 403,19 miliardi di euro (99,3%).



E grazie all’adozione dei decreti attuativi relativi ai provvedimenti dei Governi precedenti, sono stati sbloccati altri 9,62 miliardi di euro, per un totale di 412,81 miliardi di euro di risorse disponibili per famiglie ed imprese.



Gli interventi più rilevanti

Fra gli interventi più rilevanti finanziari figurano: il fondo da 20 milioni di euro per il 2026 destinato al sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare di proprietà e hanno figli a carico fino a 21 anni; il contributo fino a 1.500 euro per studente, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026, destinato a chi frequenta una scuola secondaria paritaria di primo grado o il primo biennio di una scuola secondaria paritaria di secondo grado; il credito d’imposta per le imprese agricole, finanziato con 90 milioni di euro per il 2026, a compensazione delle spese sostenute per benzina e gasolio tra marzo e maggio 2026; il finanziamento di 2 milioni di euro per il 2026 destinato a progetti contro il cyberbullismo nelle scuole secondarie di secondo grado.





(Foto: ANSA)

Condividi

```