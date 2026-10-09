Legacoop compie 140 anni, Meloni: economia sociale al centro dell'azione di governo





(Teleborsa) - In un messaggio inviato alla Biennale dia Milano per i 140 anni dell'associazione, la presidente del Consiglio,, ha annunciato l'intenzione di rendere operativo "quanto prima" il. Meloni, che si è scusata con il presidente Gamberini per non aver potuto partecipare, ha ringraziato Legacoop "a nome del Governo per quello che rappresentate per questa Nazione"."Siete uno dei pilastri del, di quel modello tutto nostro che è riconosciuto e protetto dalla Costituzione e che unisce libertà di impresa e principio di uguaglianza", ha affermato Meloni. "La cooperazione dimostra che si può fare impresa mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro, il bene comune". Il messaggio ha fatto riferimento al ruolo delle, a difesa di sovranità alimentare e filiera corta, di quelle di lavoro, che garantiscono occupazione e legalità, di quelle di comunità, "antidoto allo spopolamento" delle aree interne, e delle sociali, che integrano il welfare.Il Piano, varato dopo un percorso di coinvolgimento dei corpi intermedi, prevede "un, dalla nascita di una governance nazionale fino al rafforzamento dell'accesso al credito, passando per la promozione del social procurement". Si aggiunge alle misure già adottate: laottenuta in Europa e la proroga fino al 2036 del r. "Sono scelte concrete per rafforzare l'alleanza tra Stato, imprese, lavoratori", con l'obiettivo di "costruire una Nazione più forte, giusta e coesa". Il messaggio riconosce però che "molto altro rimane da fare".Meloni si è detta infine pronta a confrontarsi sulche Legacoop presenterà nel corso della Biennale, ringraziando l'associazione per "lo spirito di collaborazione che non avete mai fatto venire meno".