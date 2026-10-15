Infineon in discesa a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia hi-tech tedesca, che esibisce una perdita secca del 9,43% sui valori precedenti.
L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,55 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,05. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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