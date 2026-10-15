insitro, accordo di ricerca con AstraZeneca da massimi 1,46 miliardi di dollari

(Teleborsa) - insitro, un'azienda che sfrutta l'intelligenza artificiale per comprendere la biologia causale umana e generare sistematicamente terapie ad alto valore per il trattamento di patologie gravi, ha annunciato un accordo di collaborazione di ricerca esclusivo a livello globale con AstraZeneca . L'intesa mira a individuare nuovi bersagli terapeutici e trattamenti per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) e per le cardiomiopatie. Secondo i termini dell'accordo, insitro riceverà un pagamento iniziale di 40 milioni di dollari e potrà beneficiare di ulteriori somme, per un totale di circa 1,46 miliardi di dollari, legate al raggiungimento di specifici obiettivi nelle fasi di scoperta, sviluppo e commercializzazione. Sono inoltre previste royalty, in percentuale a una cifra, sulle potenziali vendite commerciali a livello globale.



"Sappiamo che la biologia delle malattie è estremamente complessa e che una delle decisioni più critiche in ambito di ricerca e sviluppo è la scelta del bersaglio terapeutico corretto - ha detto Sharon Barr, Executive Vice President e Head of BioPharmaceuticals R&D di AstraZeneca - Questa collaborazione strategica sottolinea il nostro impegno nel massimizzare il potenziale dell'intelligenza artificiale all'avanguardia per affrontare le cause profonde delle malattie. Grazie alla partnership con insitro, utilizziamo l'IA per identificare i fattori biologici scatenanti delle patologie, favorendo la rapida scoperta di nuovi farmaci di alta qualità e sostenendo la nostra ambizione di mettere a disposizione dei pazienti, in tempi più brevi, la prossima generazione di terapie".

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