Generac vola dopo accordo fornitura generatori di riserva a Amazon

(Teleborsa) - Volano al Nyse le azioni Generac Holdings , che guadagnano quasi il 20%, dopo l'annuncio di un accordo di fornitura a lungo termine con Amazon che ha ad oggetto generatori di corrente di riserva per i data center della big dell'eCommerce.



Generac fornirà generatori sino ad un importo massimo di 8 miliardi di dollari. Le consegne iniziali dovrebbero ammontare a 2,4 miliardi di dollari tra il 2027 e il 2028.



L'accordo prevede che Generac emetta warrant a favore di Amazon, per l'acquisto di massime 1.693.745 azioni ordinarie Generac a un prezzo di esercizio di 200,93 dollari per azione per un valore complessivo di 340 milioni di dollari. Di queste, 307.954 azioni sono state assegnate immediatamente, mentre le restanti saranno assegnate in tranche legate ai pagamenti lordi complessivi effettuati da Amazon a favore di Generac e delle sue affiliate.











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