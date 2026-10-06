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Usa, ad agosto deficit commerciale sale a 105,6 miliardi di dollari

Economia, Macroeconomia
Usa, ad agosto deficit commerciale sale a 105,6 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti si appesantisce il disavanzo della bilancia commerciale dei beni e servizi, attestatosi, ad agosto, a 105,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 92,8 miliardi di luglio (rivisto da -88,6 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il deficit di 100,8 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono cresciute a 315,2 miliardi (+1,4%) e le importazioni a 420,8 miliardi di dollari (+4,3%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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