Londra: andamento sostenuto per RELX

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , con una variazione percentuale del 2,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di RELX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,83 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 28,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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