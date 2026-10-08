Londra: andamento sostenuto per RELX

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che avanza bene del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che RELX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,33%, rispetto a -1,8% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni di breve periodo di RELX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,81 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 26,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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