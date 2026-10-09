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Londra: su di giri RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: su di giri RELX
Brillante rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,16%.
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