LVMH spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Nuovo spunto rialzista per la holding francese , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +1,43%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 389,6 Euro, con stop loss calcolato a quota 364,3 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```