LVMH spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Nuovo spunto rialzista per la holding francese, parte del CAC40, che guadagna bene e porta a casa un +1,43%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 389,6 Euro, con stop loss calcolato a quota 364,3 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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