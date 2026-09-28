Armani si prepara ad avviare incontri con tre big per cessione del 15%

(Teleborsa) - Giorgio Armani, storico gruppo italiano del lusso, si sta preparando a incontrare nelle prossime settimane LVMH , L'Oréal ed EssilorLuxottica per discutere una possibile vendita di una quota di minoranza del 15%. Lo ha scritto il Secondo il Financial Times, spiegando che tra le opzioni discusse informalmente c'è quella di una suddivisione della quota del 15% tra i tre gruppi.



"Non è scritto da nessuna parte che debba trattarsi di un unico investitore", ha detto domenica l'AD Giuseppe Marsocci ai giornalisti a margine di una sfilata di Giorgio Armani, secondo quanto riporta Reuters. Ha aggiunto che non è stata ancora presa alcuna decisione. Marsocci non ha voluto commentare se il gruppo sia stato contattato da investitori diversi da quelli indicati nel testamento e ha affermato che la casa di moda intende rispettare le tempistiche fissate dal fondatore, sebbene qualsiasi operazione dipenda dal raggiungimento di un accordo su "prezzo e dettagli".



Armani, scomparso a settembre 2025, aveva stabilito nel suo testamento che una prima vendita del 15% dell'azienda dovesse avvenire tra i 12 e i 18 mesi dopo la sua morte, seguita dalla cessione di una quota maggiore o dalla quotazione in Borsa. Aveva indicato il gruppo francese del lusso LVMH, il produttore di cosmetici L'Oréal e il gruppo dell'occhialeria EssilorLuxottica come acquirenti privilegiati.



Secondo Reuters, EssilorLuxottica sarebbe interessata soltanto a una partecipazione limitata e potrebbe valutare un'operazione insieme ad altri investitori. L'Oréal, legata ad Armani da un accordo nel beauty fino al 2050, ha indicato che valuterà l'opportunità quando sarà formalmente avviato il processo. LVMH avrebbe invece esaminato la possibilità di un investimento autonomo.

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