Lusso, la famiglia Arnault si garantisce il controllo di LVMH

Delisting di Christian Dior

(Teleborsa) - Il clan degli Arnault intende semplificare la struttura delle società che detengono LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton , in un'operazione volta a "garantire la continuità del controllo" sul gruppo.



Secondo il piano, comunicato mercoledì da Christian Dior , il gigante del lusso al mondo farà capo a un'unica entità, Agache SCA, in seguito al delisting di Christian Dior, una delle holding di LVMH.



"Al termine di queste operazioni, il controllo su LVMH verrebbe quindi esercitato tramite un'unica società, quotata su Euronext Paris da oltre trent'anni", si legge nella nota di Christian Dior. Tale entità — una società in accomandita per azioni — deterrà una partecipazione diretta in LVMH pari al 49,76% del capitale sociale e al 65,55% dei diritti di voto, riunendo sostanzialmente l'intera quota della famiglia Arnault in LVMH (attualmente pari al 50,33% del capitale e al 66,27% dei diritti di voto).



Nell'ambito del ritiro dal listino di Christian Dior, gli azionisti di minoranza avranno la facoltà di vendere le proprie azioni tramite un'offerta pubblica di acquisto (OPA) o di rimanere azionisti al fianco della famiglia Arnault all'interno di Agache, la nuova entità di controllo di LVMH di prossima costituzione.



In base alle normative di borsa, la famiglia Arnault sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto — da regolare in contanti — su tutte le azioni Dior non ancora in suo possesso, pari al 2,44% del capitale sociale.



L'assemblea straordinaria degli azionisti di Christian Dior chiamata ad approvare tali modifiche si terrà probabilmente entro la fine dell'anno, mentre l'OPA è prevista per il primo trimestre del 2027, subordinatamente al disco verde dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari francesi. All'OPA non seguirebbe una procedura di squeeze-out.

Condividi

```