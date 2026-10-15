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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano si muove verso il basso

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Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano si muove verso il basso
Giornata da dimenticare per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 59.306,07 punti, ritracciando dell'1,61%.
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