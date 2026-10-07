Milano 13:52
49.995 -2,47%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 13:52
10.459 -0,78%
Francoforte 13:52
25.060 -1,53%

Si muove in ribasso Salzgitter a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Salzgitter a Francoforte
Pressione sul gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,93%.
Condividi
```