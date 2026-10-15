Milano 16:19
49.220 -1,07%
Nasdaq 16:19
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Dow Jones 16:19
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Londra 16:19
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Francoforte 16:17
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USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre

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USA, Prezzi produzione (YoY) in settembre
USA, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +6,3%, in aumento rispetto al precedente +5,6% (la previsione era +5,3%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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