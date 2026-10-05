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Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in agosto

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Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +8,2%, in aumento rispetto al precedente +5,8% (la previsione era +8,1%).
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