Milano 11:38
52.159 +0,77%
Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:37
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Francoforte 11:38
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Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto

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Italia, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Italia, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +10,9%, in aumento rispetto al precedente +7,7%.
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