USA, richieste sussidi disoccupazione in aumento meno delle attese

Nella settimana al 9 ottobre

(Teleborsa) - Salgono come previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 9 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 199 mila unità, in aumento di 1.000 unità rispetto alle 198 mila della settimana precedente e contro le 200.000 stimate dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 198.500 unità, in aumento di 250 unità rispetto nella settimana precedente (198.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 25 settembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.710.000, in calo di 4.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.714.000).

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