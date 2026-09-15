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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in agosto

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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in agosto
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in agosto pari a 27,8K unità, in aumento rispetto al precedente -11,8K unità (la previsione era 8,3K unità).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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