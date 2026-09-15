Milano
14:33
51.632
+0,01%
Nasdaq
14-set
29.127
0,00%
Dow Jones
14-set
52.421
-0,29%
Londra
14:33
10.663
-0,33%
Francoforte
14:33
25.411
-0,12%
Martedì 15 Settembre 2026, ore 14.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in agosto
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 settembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in agosto pari a 27,8K unità
, in aumento rispetto al precedente -11,8K unità (la previsione era 8,3K unità).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in luglio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 28 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 21 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 14 agosto
Argomenti trattati
Regno Unito
(30)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 agosto 2026
Appuntamenti macroeconomici del 18 agosto 2026
Regno Unito, Tasso disoccupazione in luglio
Regno Unito, Tasso disoccupazione in giugno
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 14 settembre 2026
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 4 settembre
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto