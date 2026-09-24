USA, richieste sussidi disoccupazione restano a sorpresa sotto quota 200mila

(Teleborsa) - Scendono a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 19 settembre, i "claims" sono risultati pari a 197 mila unità, in calo di 1.000 unità rispetto alle 198 mila della settimana precedente ed al di sotto delle 201 mila unità attese.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 202.250 unità, in calo di 1.750 unità rispetto nella settimana precedente (204.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 12 settembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.719.000, in aumento di 2.000 dal dato della settimana prima, che è stato pesantemente rivisto al ribasso a 1.717.000 da un originario 1.730.000.

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